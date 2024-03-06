Спрос на электромобили с пробегом в Казани вырос на 143% за 2023 год

По данным платформы «Авито Авто», востребованность таких автомобилей в Казани за 2023 год выросла на 143%. Количество объявлений о продаже электрокаров с пробегом также значительно увеличилось — на 178%. Средняя стоимость электромобилей с пробегом в Казани выросла на 92% и составила 4 600 000 рублей.

В рейтинге самых востребованных электромобилей с пробегом в 2023 году лидирующую позицию занимает Zeekr 1. На долю этой модели пришлось 27% запросов от всех электромобилей с пробегом. Средняя цена электромобиля Zeekr 1 с пробегом составила 6 500 000 рублей.

На втором месте Nissan Leaf — со средней стоимостью 780 000 рублей и долей спроса 10%. Третью позицию в топ-5 самых востребованных электромобилей с пробегом занимает Volkswagen ID.4. На его долю пришлось 9% от общего спроса электромобилей с пробегом, средняя стоимость — 3 650 000 рублей.

Замыкает пятерку самых продаваемых электромобилей с пробегом Tesla Model 3. Ее доля спроса составила 5%, а средняя цена — 3 800 000 рублей.

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Артем Гафаров