Консовет Татарстана рассмотрит жалобу на «брачное неравенство» казанских супругов-долгожителей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Конституционном совете Татарстана приступят к рассмотрению жалобы 80-летнего казанца Вадима Туманова, который в этом году с супругой отмечает бриллиантовую свадьбу. Он оспаривает правки в постановление исполкома о торжественном чествовании таких же пар-долгожителей, согласно которым из списка получателей муниципальных благ исключили тех «молодых», чей брак 50-60 и 70 лет назад был зарегистрирован не в Казани. Не противоречит ли такой подход Конституции РТ — должен разобраться Совет, передает с места журналист «Реального времени».



Речь идет о последнем постановлении исполкома Казани «О чествовании «золотых», «бриллиантовых» и «коронных» юбиляров супружеской жизни, проживающих в г.Казани», подписанным главой исполкома Рустемом Гафаровым 20 января 2023 года. Именно в нем, как уверяет заявитель, впервые за 20 с лишним лет появилось ограничение для тех ветеранов супружеской жизни, которые справляли свадьбу полвека и более назад не в столице Татарстана (тогда еще — ТАССР).

Тумановы женились в 1963-м в Якутске. И если бы их семейный юбилей пришелся на 2022-й год и ранее, попали бы в список лиц, которым предусмотрены поздравления от городских властей и денежная «премия». Ведь ранее нормы о казанской регистрации брака для «золотых» пар в постановлении не существовало.

Об этом Вадим Рамазанович узнал, когда в феврале текущего года обратился в исполком, как юбиляр. Получив отказ, решил написать о происходящем в Конституционный совет республики, ведь Тумановы — не одни такие.

В исполкоме претензии юбиляра не признают. Ссылаясь на то, что оспариваемое постановление проходило согласование и даже антикоррупционную экспертизу. Кроме того, указывают — именно с января 2023-го муниципалитет вдвое увеличил пособия для ветеранов брака:

6 тысяч рублей — в связи с 50-летием со дня госрегистрации брака, на «золотую» свадьбу

10 тысяч — в связи с 60-летием, на «бриллиантовую»

25 тысяч — в связи с 70-летием, на «коронную»

Тогда как более раннее постановление от 25 апреля 2013 года предусматривала по 3 тысячи рублей на 50-ю и 60-ю годовщину свадеб и 5 тысяч — на 70-ю.

Напомним, решения Конституционного совета РТ в отличие от суда носят лишь рекомендательный характер.