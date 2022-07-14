В России индексируют пенсии военных на десять процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих на 10%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом также предусматривается возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях.

Фото: duma.gov.ru

Также расширяется перечень лиц, которые могут получить пособие в случае гибели военнослужащего при исполнении, в том числе по призыву. В него внесли тех, кого государство признает воспитывавшим и содержавшим погибшего в течение как минимум пяти лет до совершеннолетия.



В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам. Неработающие пенсионеры начали получать в среднем более 19 тысяч рублей.



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Татьяна Леухина