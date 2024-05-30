Силуанов: пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года

Фото: Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года.

— Завершающее в моем блоке предложение законодательное — речь идет об уточнении индексации пенсий военным пенсионерам в связи с уточненным прогнозом по инфляции в текущем году. Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий, — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства России.

— То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции, — пояснил министр.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям.

Рената Валеева