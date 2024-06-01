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«Замечательный лагерь, не уступающий «Артеку»: Минниханов посетил лагерь «Молодая гвардия» после капремонта

17:08, 01.06.2024
«Замечательный лагерь, не уступающий «Артеку»: Минниханов посетил лагерь «Молодая гвардия» после капремонта
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский детский спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» после капремонта.

Лагерь «Молодая гвардия» был построен в 1932 году в лесопарке Лебяжье. В последний раз его реконструировали в 1961 году. При проведении работ на территории площадью 9,37 га были снесены почти все старые здания. На их месте построены 10 спальных и 2 административных корпуса. В них проведены водопровод и канализация, оборудованы прачечные и душевые. Полностью обновлена спортивная инфраструктура и проведено благоустройство территории.

Ежегодно в летний период в лагере за четыре смены отдыхало не менее 950 детей. После ремонта в этом году проектная мощность лагеря увеличилась до пяти смен и 1 400 детей (280 человек в смену).

Рустам Минниханов осмотрел новое здание клуба, спальные корпуса, медицинский пункт, столовую, беседки, а также футбольное поле. Он поздравил ребят с Днем защиты детей и отметил, что лагерь ничем не уступает знаменитому «Артеку».

В лагере юные спортсмены проходят подготовку по четырем видам спорта: футболу, баскетболу, конькобежному спорту и легкой атлетике. Для тренировок оборудованы баскетбольная и две баскетбольно-волейбольные площадки с резиновым покрытием, мини-футбольная площадка с искусственным газоном, два нестандартных футбольных поля с земляным и песочным покрытием.

Напомним, в Татарстане завершилась масштабная проверка пожарной безопасности детских лагерей отдыха. Всего было проверено 116 объектов. По итогам выездов было выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности на 11 объектах.

Рената Валеева
Общество Татарстан

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