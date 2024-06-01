«Замечательный лагерь, не уступающий «Артеку»: Минниханов посетил лагерь «Молодая гвардия» после капремонта

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил казанский детский спортивно-оздоровительный лагерь «Молодая гвардия» после капремонта.



Лагерь «Молодая гвардия» был построен в 1932 году в лесопарке Лебяжье. В последний раз его реконструировали в 1961 году. При проведении работ на территории площадью 9,37 га были снесены почти все старые здания. На их месте построены 10 спальных и 2 административных корпуса. В них проведены водопровод и канализация, оборудованы прачечные и душевые. Полностью обновлена спортивная инфраструктура и проведено благоустройство территории.

Ежегодно в летний период в лагере за четыре смены отдыхало не менее 950 детей. После ремонта в этом году проектная мощность лагеря увеличилась до пяти смен и 1 400 детей (280 человек в смену).

Рустам Минниханов осмотрел новое здание клуба, спальные корпуса, медицинский пункт, столовую, беседки, а также футбольное поле. Он поздравил ребят с Днем защиты детей и отметил, что лагерь ничем не уступает знаменитому «Артеку».

В лагере юные спортсмены проходят подготовку по четырем видам спорта: футболу, баскетболу, конькобежному спорту и легкой атлетике. Для тренировок оборудованы баскетбольная и две баскетбольно-волейбольные площадки с резиновым покрытием, мини-футбольная площадка с искусственным газоном, два нестандартных футбольных поля с земляным и песочным покрытием.



Напомним, в Татарстане завершилась масштабная проверка пожарной безопасности детских лагерей отдыха. Всего было проверено 116 объектов. По итогам выездов было выявлено 52 нарушения требований пожарной безопасности на 11 объектах.

Рената Валеева