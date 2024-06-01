Минниханов отметил Кукмор за рекорд по надою молока 500 тонн в сутки

Фото: Максим Платонов

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Кукморского муниципального района Сергея Димитриева и всех тружеников района с достижением рекордных показателей по надою молока.

В своем поздравлении он отметил, что район достиг рекордного показателя в 500 тонн валового надоя молока в сутки. Это не только рекорд для самого района, но и для всей республики.



— Отмечу, что кукморцы из года в год подают замечательный пример целеустремленной и самоотверженной работы всем татарстанским животноводам. Ваш непростой труд, требующий высочайшего профессионализма и ответственного отношения к делу, заслуживает особых слов благодарности. Искренне признателен каждому, кто причастен к очередному впечатляющему результату — достойному вкладу в развитие молочного скотоводства и обеспечение продовольственной безопасности Татарстана, — написал Минниханов.

Напомним, 22 апреля, Арбитражный суд Татарстана вынес решение по иску Минсельхоза республики к главе крестьянского фермерского хозяйства Альберту Ахметову в Кукморском районе. Министерство обвиняло КФХ в невыполнении условий гранта за реконструкцию коровника, закупку скота с производством не менее 180 тонн молока в год.



Рената Валеева