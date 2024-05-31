В Галерее современного искусства Татарстана пройдет презентация двух мультфильмов на основе картин

Фото: Екатерина Петрова

В Галерее современного искусства Татарстана пройдет презентация двух мультфильмов на основе художественных картин. Мероприятие пройдет 1 июня в 12.00 мск. После просмотра будет проведен мастер-класс для представителей СМИ и учеников художественных школ.

Первый мультфильм называется «Мифосказы», он основан на серии картин живописца и скульптора Ахсана Фатхутдинова. Его творчество вдохновило сценариста Ирину Локтеву и аниматора и режиссера Рустема Хайруллина на экранизацию татарского мифологического эпоса.

Второй мультфильм будет посвящен серии картин члена Союза художников России и Татарстана, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Альфрида Шаймарданова в жанре наивной живописи «Кот Казанский». В истории между собой связывается знакомый всем персонаж, а также история-легенда о Сальвадоре Дали и его музе Гале, которая рассказала художнику о Казани.

— Каждую картину нужно было разделить на слои и детали, а потом дорисовать в манере художника все, что было вырезано. Вообще, я очень люблю мультфильмы, потому что они в отличие от кино дают огромные возможности для реализации любых творческих фантазий. Что касается мифов, которые легли в основу мультфильмов, то это настоящее свидание с детством, такие родные и увлекательные миры, возвращающие нас к самым истокам, — рассказал Рустем Хайруллин, добавив, что одушевление персонажей было довольно сложным.

Также в начале года режиссер Сергей Литовец, снявший немало документальных картин, попробовал себя и в жанре анимации, причем взяв в качестве сюжета одну из самых главных татарских сказок.

Разиль Самигуллин