Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным

Один из авторов действующей Конституции Украины — Дмитрий Табачник выразил мнение, что после 20 мая президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По мнению Табачника, создание такой ситуации было намеренным шагом, направленным на усложнение процесса мирных переговоров.

Напомним, еще до 20 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовать заключенных в вооруженные силы страны.