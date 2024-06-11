В Казани приговор досудебщице ОПС Finiko обжаловали прокурор и адвокат

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана оценит законность приговора первой осужденной за ОПС Finiko Лилии Нуриевой. Апелляционное представление прокуратуры на это решение поступило еще в конце мая, а на днях по почте поступила и жалоба адвоката.



По данным «Реального времени», защита оспаривает приговор в части наказания. Еще в прениях адвокат Марина Белоусова заявляла, что Нуриева уже наказана и с учетом заключенного ранее досудебного соглашения, полного признания вины, раскаяния и наличия малолетних детей заслуживает условного срока. В свою очередь сторона обвинения полагает, что при вынесении приговора были допущены некие процессуальные нарушения. Материалы дела в Верховный суд РТ пока не направлены, у сторон есть время для подачи возражений.

Напомним, Вахитовский районный суд рассматривал дело «10-й финикийской звезды» Лилии Нуриевой в особом порядке и отдельно от других фигурантов и 17 мая 2024 года приговорил ее к 4,5 года колонии общего режима — за мошенничество на 206 млн рублей в составе преступного сообщества Finiko. Гражданские иски суд оставил без рассмотрения, поскольку претензии потерпевших касаются деятельности всего ОПС, а не одной Нуриевой, а виновность других фигурантов пока не установлена.

В мае же в Вахитовском суде состоялось первое заседание по основному делу криптовалютного сообщества. Правда, на момент его проведения сооснователь проекта Кирилл Доронин и еще девять обвиняемых находились в Москве — в СИЗО и под запретом определенных действий. С учетом необходимого времени на этапирование арестованных старт громкого процесса отложили на конец июня.