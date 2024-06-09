В Москве совершили нападение на главу АНО «Цифровые платформы»

Фото: Динар Фатыхов

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, его знакомый погиб. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

— В районе дома №1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину, — отметили в сообщении.

По данным пресс-службы ГУ МВД России, между двумя компаниями произошла потасовка, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.

— От полученных ранений один мужчина скончался, второй доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого 1976 года рождения, — заявили в ведомстве.

Как сообщили в органах, напавший — 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

— 47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — заверили в ведомстве.



Как заявлено на сайте «Цифровые платформы», Щельцин является общественным деятелем, экспертом интернет-отрасли, медиаменеджером и предпринимателем. Он входит в состав IT-советов при органах государственной власти.

Елизавета Пуншева