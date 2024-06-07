Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове увеличилось до 130 человек

Количество пассажиров, пострадавших в результате столкновения двух трамваев в городе Кемерове, увеличилось до 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По последним данным, один человек погиб, а 109 пострадавших получают помощь амбулаторно. Еще 21 пострадавший был госпитализирован, при этом одного из них уже выписали из больницы.

Напомним, что после ДТП с трамваями в Кемерове было возбуждено второе уголовное дело, задержаны сотрудники кемеровской компании.