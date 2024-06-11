В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России
В Северной Осетии разбился самолет Су-34 ВКС России. Экипаж воздушного судна погиб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.
В горной местности Северной Осетии самолет совершал учебно-тренировочный полет. По предварительной версии, причиной крушения оказалась техническая неисправность.
Самолеты Су-34 создавались как альтернатива фронтовому бомбардировщику Су-24. Первый же серийный полет истребителя произошел 12 октября 2006 года.
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