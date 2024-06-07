Заочно арестованный в Татарстане бизнесмен добровольно вернулся из Грузии

Фото: Максим Платонов

Накануне вечером в Казань вернулся и добровольно сдался силовикам бывший менеджер торгового дома «Кама» Артур Ахметшин, против которого возбудили дело о незаконном получении коммерческих взяток на 6 млн рублей. Еще в феврале с семьей он улетел в отпуск в Грузию, после чего успел получить статус заочно обвиняемого и дважды арестованного. По данным «Реального времени», еще в мае, оспаривая эту меру пресечения, адвокат Ахметшина заявлял о готовности клиента явиться в суд и к следователям.



На том заседании Верховного суда РТ адвокат Андрей Белов отмечал — дело против его клиента возбудили в 6-м отделе Следкома по Татарстану 14 февраля 2024 года, но в этот период Ахметшин уже находился в отпуске и спокойно отбыл на отдых в Грузию.

«Сведений, что ему было известно, что дело будет возбуждено, — суду не представлено. Его не опрашивали, не допрашивали, даже проверку не проводили. Насколько я знаю, материал против него выделили из другого дела, но Ахметшин об этом не знал. И узнал только через месяц», — убеждал защитник судью Верховного суда РТ.

Белов настаивал — заочное избрание ареста нарушило право его клиента на доступ к правосудию и защиту. А потому просил отменить решение Набережночелнинского суда, уверяя «Ахметшин готов вернуться хоть завтра — на новое рассмотрение». Позицию обвиненного в коммерческих подкупах защитник не комментировал, но обронил на заседании такую фразу: «В какой-то части мы согласны с тем, что следователь предъявляет...»

По версии следствия, работая с поставщиками ТД «Кама» на протяжении восьми лет, Ахметшин в какой-то момент начал требовать «откаты», намекая, что в случае отказа организация-заказчик может сократить объем закупок у этого поставщика либо вовсе отказаться от его услуг. Предметом расследования стали 20 договоров поставок в 2017—2023 годах. В деле фигурируют суммы «взяток» от 20 тысяч рублей до 1 млн с лишним.

Из оглашенных в Верховном суде материалов следовало — 19 февраля Ахметшина объявили в федеральный розыск, затем предъявили ему заочное обвинение по частям 7 и 8 статьи 204 УК РФ — получение незаконного вознаграждения управленцем коммерческой организации с вымогательством предмета подкупа в крупном и особо крупном размерах.

19 марта уже заочно уволившегося из ТД «Кама» сотрудника объявили в международный розыск, а 22 марта Набережночелнинский горсуд избрал ему арест на два месяца — с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. В апреле сам следователь вынес постановление об отмене данной меры пресечения, после чего предъявил Ахметшину более тяжкое обвинение — опять же заочно, и вновь обратился в суд с ходатайством об аресте 11 апреля. Суд ходатайство удовлетворил.

Апелляционная инстанция признала постановление суда автограда законным, и именно на основании этого решения «отпускника» водворили в СИЗО Казани.