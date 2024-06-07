Против чиновников в Пестрецах возбудили дело о помехах бизнесу
Неправомерный отказ пестречинских чиновников в коммерческом строительстве двухэтажного дома обернулся уголовным делом. Оно возбуждено по материалам прокурорской проверки, уточнили «Реальному времени» в надзорном ведомстве.
Бизнесмену отказали еще в октябре 2023 года. Дело возбуждено сейчас — по статье 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Есть ли в деле конкретный подозреваемый либо подозреваемые из числа должностных лиц исполкома Пестречинского района, пока не сообщается.
Ход следствия взяли на контроль в прокуратуре Татарстана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.