В Казани из-за аварии контактных сетей на пересечении улиц Фучика — Минской изменились маршруты некоторых троллейбусов

Фото: Максим Платонов

В связи с повреждением контактных сетей в Казани на пересечении улиц Фучика — Минской маршруты троллейбусов изменились. На месте происшествия работают аварийные службы. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Так, троллейбусы №9 и №12 следуют до Танкового кольца, маршруты №3 проходит через улицу Толстого, маршрута №5 проходит по маршруту №7.

Напомним, электрический общественный транспорт Казани перевозит порядка 35% от общего пассажиропотока. 45% из них приходится на метро, 55% — на троллейбусы и трамваи. При этом водителей не хватает, так как молодые люди охотнее идут в курьеры, а само предприятие сводит свою деятельность в «ноль», получая убытки.

Разиль Самигуллин