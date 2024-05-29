Даванков: «Возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах»

Фото: Максим Платонов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение законопроект, которым предлагается дать полномочия властям регионов принимать решения о запрете ношения в общественных местах религиозной и иной одежды, которая частично или полностью скрывает лицо.



— Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз (в ряде субъектов Российской Федерации введен бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности), возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо, в общественных местах, поскольку человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения, — говорится в пояснительной записке к документу. — В этой связи законопроектом предлагается предоставить право муниципалитетам и субъектам РФ принимать решения о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, в общественных местах из соображений безопасности. Предоставление таких полномочий позволит оперативно принимать решения о запрете ношения одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах на основе потребностей и мнения граждан в конкретном регионе или муниципалитете

Также предлагается дать образовательным организациям право устанавливать запрет на ношение религиозной одежды — речь о никабах. По словам Даванкова, в некоторых случаях религиозная одежда может становиться причиной дискриминации или буллинга среди учащихся.

— Запрет может помочь снизить количество таких инцидентов и создать более безопасную атмосферу для всех детей, — следует из пояснений. — Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, должен быть принят, если более половины членов совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования — студенческие советы) проголосовали за принятие соответствующего нормативного акта.

В мае запретить никабы предложил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. Заместитель председателя ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что организация может поддержать инициативу, если официальные органы докажут связь ношения этого головного убора с ростом риска экстремизма.