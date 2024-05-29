Татарстанцев предупреждают об ухудшении погоды ближе к вечеру

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 мая, с 15 до 22 часов в северных и восточных районах Татарстана ожидается ухудшение погоды. При прохождении активного атмосферного фронта местами прогнозируются грозы, ливневые дожди, град и шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует соблюдать меры предосторожности:

Владельцам маломерных судов воздержаться от выезда на воду, учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, средства связи и навигации, не рыбачить в одиночку.

Водителям автотранспорта воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать правила дорожного движения.

При усилении ветра убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, укрыться в здании.

Напомним, в четверг, 30 мая, местами будут отмечаться кратковременные дожди и возможна гроза. Минимальные температуры ночью ожидаются от +9 до +14°C, максимальные днем составят +26°C. По предварительному прогнозу, в пятницу, 31 мая, и в выходные дни, 1 и 2 июня, сохранится теплая погода с дневными температурами от +22 до +27°C.

Разиль Самигуллин