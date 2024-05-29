Казань 6 июня примет чемпионат России по прыжкам в воду

Фото: Максим Платонов

С 6 по 10 июня в Казани во Дворце водных видов спорта пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. В столицу Татарстана приедут сильнейшие спортсмены из России, чтобы побороться за медали и путевки на международные соревнования, так как соревнования являются отборочными к Играм БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта республики.

В чемпионате примут участие такие известные атлеты, как серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года в синхронных прыжках с вышки Александр Бондарь и другие. Всего разыграют 13 комплектов медалей.

Соревнования будут проводиться среди мужчин и женщин в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трехметрового трамплина и с десятиметровой вышки, а также в синхронных и смешанных синхронных прыжках и в командных соревнованиях.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отметил, что Казань любит прыжки в воду, а в ее бассейнах шикарные условия. Поэтому спортсмены с радостью возвращаются в столицу Татарстана.

Напомним, в Казани с 18 по 22 марта прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой барс». В них приняли участие 120 спортсменов из восьми регионов России. Разыграно было 34 комплекта наград.

Разиль Самигуллин