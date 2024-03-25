Татарстанские прыгуны в воду завоевали 37 медалей на Всероссийских соревнованиях «Золотой Барс»

Фото: Максим Платонов

В Казани с 18 по 22 марта прошли Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс». В них приняли участие 120 спортсменов из восьми регионов России. Разыграно было 34 комплекта наград, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

Татарстан был представлен 24 спортсменами ГБУ ДО РСШОР по водным видам спорта «Акватика» отделения «Прыжков в воду». Они показали отличные результаты: завоевали 16 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей. Таким образом, в общей сложности спортсмены из Татарстана добавили в свою копилку 37 наград.

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Олег Исаков