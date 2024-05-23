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Силуанов: налоговый режим для самозанятых в РФ останется неизменным до 2028 года

13:51, 23.05.2024

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых граждан останется неизменным до 2028 года. Никаких изменений в налоговом режиме для этой категории граждан не планируется.

Напомним, с будущего года федеральные власти намерены ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с физлиц (НДФЛ), отказавшись от привычной ставки в 13% с любого дохода.

Также стало известно, что доходы участников СВО будут освобождены от прогрессивной ставки.

ЭкономикаФинансы

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