Макрон поддержал удары по военным объектам в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что считает допустимым предоставление Украине возможности наносить удары по российским военным объектам с помощью западного оружия. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

— Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине. Но они не должны иметь права поражать другие цели в России, очевидно, гражданские объекты или другие военные объекты, — сказал он.