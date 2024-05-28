В Казанском зооботаническом саду «Африка. Река Замбези» появились новые обитатели

В начале мая в Казанский зооботанический сад «Африка. Река Замбези» привезли двух самок пятнистых оленей из Ярославского зоопарка.

Животные хорошо перенесли дорогу, прошли карантин и адаптировались к новому дому. Они подружились с другими пятнистыми оленями, которые уже жили в казанском зоопарке, — с Юмико, Амайей и Пятнашкой. Об этом сообщается в телеграм-канале Казанского зооботанического сада.



Напомним, пять пар огарей стали новыми жителями казанского зооботсада. Пернатые хорошо перенесли дорогу и после карантина были выпущены в озеро, расположенное в исторической части учреждения.

Рената Валеева