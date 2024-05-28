Госдума рассматривает законопроект о государственно-частном партнерстве в космической деятельности

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона, который призван создать условия для привлечения частных инвесторов в космическую деятельность в рамках государственно-частного партнерства.



Законопроект был подготовлен Советом Федерации и поддержан правительством. «Роскосмос» ожидает, что после принятия законопроекта интерес бизнеса к проектам, направленным на наращивание спутниковой группировки, увеличится.

Параллельно «Роскосмос» ведет работу с заинтересованными министерствами по созданию дополнительных преференций для частного капитала. Это могут быть налоговые льготы и «дешевые» банковские кредиты.

Напомним, сегодня «Роскосмос» сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-25», запущенный 1 декабря 2023 года с космодрома Байконур, завершил свою миссию. Спустя примерно полгода работы на Международной космической станции корабль был сведен с орбиты и разрушился при входе в атмосферу.

Рената Валеева