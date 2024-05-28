«Прогресс МС-25» сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился

Фото: Максим Платонов

Грузовой корабль «Прогресс МС-25», запущенный 1 декабря 2023 года с космодрома Байконур, завершил свою миссию. Спустя примерно полгода работы на Международной космической станции корабль был сведен с орбиты и разрушился при входе в атмосферу. Об этом сообщается в telegram-канале «Роскосмоса».



По сообщению Центра управления полетами, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана. Освободившееся место на МКС займет грузовой корабль «Прогресс МС-27», старт которого запланирован на 30 мая.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-25» привез на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот. Кроме того, на нем доставили ресурсное оборудование, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.

Рената Валеева