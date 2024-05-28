Госдума приняла закон о самостоятельной продаже ипотечных квартир

Фото: Максим Платонов

Государственная дума приняла закон, который позволяет гражданам самостоятельно продавать квартиры, находящиеся в ипотеке. Это право предоставляется независимо от размера кредита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно новому закону, при продаже ипотечного жилья разница между кредитной задолженностью и ценой пойдет банку. Сейчас, чтобы реализовать ипотечное жилье, нужно согласие от банка. После вступления нового закона в силу будет достаточно просто подать заявление.

Закон направлен на то, чтобы дать гражданам больше свободы в распоряжении своим имуществом и облегчить процесс продажи ипотечного жилья.

Напомним, в Татарстане в январе 2024 года заключили 7 177 сделок по продаже жилья. Также в столице Татарстана заключен 2 131 договор с применением ипотеки. Всего в регионе с использованием ипотеки заключено 6 095 сделок по продаже жилья.

Разиль Самигуллин