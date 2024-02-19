В Татарстане в январе 2024 года заключили 7177 сделок по продаже жилья

Управление Росреестра по РТ сообщает о 7 177 сделках по купле-продаже жилья, которые были зарегистрированы в Татарстане в январе этого года. Из них 2 368 оформлены в Казани.

По мнению экспертов, опрошенных «Реальным временем», в Казани наблюдается разная картина со спросом и ценами на вторичное и первичное жилье. В первом случае наблюдается падение рынка из-за существенно снизившегося спроса



— Мы видим, что рынок падает. Падает он потому, что очень существенно снизился спрос. Во-первых, ипотека: как правило, 60% и более сделок совершались именно по ней. Но 18—19% ежемесячного платежа становятся неподъемными для покупателей квартиры. Тем более человек, который купил ее, понимает, что с каждым днем она дешевеет, — поделилась с «Реальным временем» Анастасия Гизатова, руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом».

Рынок первичного жилья, наоборот, показывает рост за счет государственных программ. Такая тенденция, по заявлению эксперта, продолжится, пока сохранятся низкие ставки по ипотечным программам.

Также в столице Татарстана заключен 2 131 договор с применением ипотеки (включая договоры на покупку земельных участков). Всего в регионе с использованием ипотеки заключено 6 095 сделок по продаже жилья (включая земельные участки). За прошлый месяц в республике зарегистрировано 8 467 сделок купли-продажи земельных участков, из них 1 058 — в Казани.

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Разиль Самигуллин