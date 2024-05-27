Под завалами после оползня в Папуа — Новой Гвинее оказались более 2 тысяч человек

Более 2 тыс. человек оказались погребены заживо в результате схода оползня на прошлой неделе в провинции Энга в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщает Reuters с отсылкой на национальный центр по борьбе со стихийными бедствиями в письме в ООН.

В настоящее время обнаружены тела 670 погибших, и еще 2 тысячи остаются под землей. Шансы на их спасение невелики. Дома погребены под слоем земли в 8 метров. Среди погибших может быть большое число детей.

Напомним, что в результате оползня без крыши над головой остались более 4 тысяч человек. Также сообщается, что ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно сходить, создавая постоянную опасность как для спасателей, так и для выживших.