Сегодня в Казани по улице Чистопольской произошло задымление кафе

Сегодня в Казани по улице Чистопольской произошло задымления кафе. В 11.47 мск в экстренные службы поступил звонок о сильном задымлении по адресу Чистопольская, 13. По прибытии пожарных было выяснено, что в здании кафе произошло задымление вытяжной трубы, причиной этому стало пригорание пищи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Казани.

Напомним, в начале мая в жилом комплексе «Царево» Пестречинского района произошел пожар. По прибытии пожарных подразделений выяснилось, что возгорание произошло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома.

Разиль Самигуллин