В этом году из казанских школ выпускается 19 956 детей

Фото: Максим Платонов

В этом году из казанских школ выпустятся 19 956 школьников: 14 136 из 9-го класса и 5820 из 11-го. Для проведения экзаменов оборудовано 26 пунктов ЕГЭ, 58 пунктов ОГЭ, 10 пунктов ГВЭ, а также 96 пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.

Он отметил, что первые экзамены прошли 21 и 22 мая. В эти дни выпускники 9-х классов сдавали экзамены по родному и иностранному языкам. А 23 мая 11-классники проверили свои знания по географии, литературе, химии и родному языку.

Также Ризванов напомнил, что для 11-классников предусмотрена возможность пересдачи одного экзамена. Начальник управления образования подчеркнул, что второй шанс — это «очень тонкая житейская вещь, которая важна для людей».

Самым популярным предметом на ОГЭ стала информатика — ее выбрали 48,1% детей. На втором месте расположилось обществознание с 46,3%, а тройку замкнула география при 39,9%. Самым непопулярным на ОГЭ стал английский язык — 10,5% и физика с 13%.

На ЕГЭ лидирующую позицию заняла профильная математика — ее будут сдавать 51,1% выпускников. Второе место, как и на ОГЭ, заняло обществознание, однако уже с меньшим процентом сдающих — 39,2%. Тройку замкнула информатика при 24% голосов. Самым непопулярным предметом на ЕГЭ стала химия и физика — 13 и 13,3%.

Кроме того, он рассказал, что в этом году масштабный выпускной вечер Казани пройдет 28 июня. Его организуют на площадке «Татнефть Арена».