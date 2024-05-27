Госкомпания «Автодор» вводит абонементы на проезд по М-12 «Восток»

Фото: Динар Фатыхов

С 27 мая 2024 года на некоторых участках платной автодороги М-12 «Восток» можно будет приобрести абонементы. Это позволит пользователям, совершающим частые и регулярные поездки по этой дороге, экономить от 15 до 20% стоимости проезда.

Например, абонемент на проезд по маршруту Сергач — Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 категории будет стоить 4 930 рублей, а для 2 категории — 8 560 рублей.

Госкомпания сообщает, что после ввода абонементов проведет дополнительный анализ их использования, чтобы выявить потребности пользователей автодороги М-12 и удовлетворить их с учетом баланса интересов всех участников.

Напомним, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин считает, что строительство скоростной трассы М12 Москва — Казань поможет создать вокруг Казани дорожное кольцо, аналогичное московскому.

Разиль Самигуллин