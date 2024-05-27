Казахстан, Россия и Белоруссия заняли лидирующие позиции в Европе по доступности природного газа для населения

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Казахстан, Россия и Белоруссия занимают лидирующие позиции в Европе по доступности природного газа для населения. Эти страны предоставляют наиболее выгодные условия для своих граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

В то же время жители таких европейских стран, как Молдавия, Литва и Португалия, могут позволить себе меньшее количество газа. Это делает его менее доступным для населения этих стран. Стоимость природного газа также различается в зависимости от страны. Самый дорогой газ — в Швеции, а самый дешевый — в Казахстане.

Напомним, в начале года в компании «Газпром трансгаз Казань» заявили о создании новой платформы расчетов и взаимодействия с абонентами, сокращенно — «ПРИВА». Запуск одного из ее модулей — приложения «Оплата за газ» — в организации анонсировали еще в прошлом месяце. На сегодня из 1,6 миллиона абонентов республики новое приложение пока скачали 315 тысяч человек.

Разиль Самигуллин