В Татарстане внедрили новое приложение для расчетов населения за газ

Фото: realnoevremya.ru

В компании «Газпром трансгаз Казань» заявили о создании новой платформы расчетов и взаимодействия с абонентами, сокращенно — «ПРИВА». Запуск одного из ее модулей — приложения «Оплата за газ» — в организации анонсировали еще в прошлом месяце. На сегодня из 1,6 миллиона абонентов республики новое приложение пока скачали 315 человек.

— Мы понимаем, что цифровизация — это вызов времени и залог успеха, залог эффективного взаимодействия с населением. Поэтому приняли решение внедрить новую информационную систему, которую ласково называем «ПРИВА». Ранее система, которую мы эксплуатировали, не отвечала всем современным требованиям. Это касалось и обработки большого массива данных, и подъема информации на верхний уровень, то есть чтобы понять объемы задолженности в моменте, уходили существенные трудозатраты, как людские, так и временные, — пояснил заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

Ранее система, которую мы эксплуатировали, не отвечала всем современным требованиям, сообщил Руслан Фатхлисламов. realnoevremya.ru/ Василя Ширшова

Поэтому было принято решение о создании нового продукта, который был разработан и внедрен в конце прошлого года. Платформа — полностью импортозамещающее решение, подчеркнули создатели. С ее помощью можно подавать показания счетчиков, получать квитанции и оплачивать газ без комиссии. Установить приложение можно на любой смартфон.

Ранее «Реальное время» сообщало о рекорде суточного потребления газа в Татарстане. 11 декабря он достиг 83,3 млн кубометров в сутки.



Василя Ширшова