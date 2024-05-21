Мишустин раскритиковал новые «Волги» за низкую локализацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин критически высказался о новых моделях «Волги», производство которых планируется возродить в Нижнем Новгороде.

Во время посещения завода, где планируется выпускать новые модели, Мишустин отметил, что к моменту дебюта новинок можно было бы локализовать хотя бы рулевое колесо, установив руль российского производства вместо китайского.

Возрождением «Волги» займется нижегородское АО «Производство легковых автомобилей», которое арендует сборочные мощности у группы ГАЗ. Инвестиции в проект, по предварительным данным, достигнут 60 миллиардов рублей.

Первым на конвейер должен встать седан Volga C40. Впоследствии к нему присоединятся кроссоверы K30 и K40. Для всех моделей предусмотрен только один двигатель — полуторалитровая «четверка» на 188 л.с. и 300 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом».



Напомним, возобновление производства автомобилей «Волга» в июне прошлого года анонсировал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

Разиль Самигуллин