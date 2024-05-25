ВС России освободили населенный пункт Архангельское ДНР
Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Архангельское Донецкой Народной Республики.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики, — отмечается в сводке министерства.
Также Минобороны заявили об уничтожении двух складов Вооруженных сил Украины.
— Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ, — говорится в отчете.