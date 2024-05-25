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ВС России освободили населенный пункт Архангельское ДНР

14:25, 25.05.2024

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Архангельское Донецкой Народной Республики.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики, — отмечается в сводке министерства.

Также Минобороны заявили об уничтожении двух складов Вооруженных сил Украины.

— Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ, — говорится в отчете.

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