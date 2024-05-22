Банк России опубликовал официальный курс валют на 23 мая
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 23 мая. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Так, цена юаня упала на 0,03 рубля, доллар опустился в цене на 0,22 рубля, евро также подешевел, на 0,4 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,43 рубля (-0,03);
- доллар — 90,19 рубля (-0,22);
- евро — 97,9 рубля (-0,4).
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