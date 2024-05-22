«Метроэлектротранс»: «Мы привозим кадры, а они растекаются»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани не хватает порядка 200 водителей трамваев, троллейбусов и метро, рассказали «Реальному времени» в «Метроэлектротрансе». Сейчас на предприятии работают 398 водителей в трамвайном и троллейбусном депо.

В целом МУП перевозит порядка 35% всех городских пассажиров, притом что единиц транспорта втрое меньше, чем у автобусных предприятий.

— Пассажир от нас не отвернулся, притом что автобусники теряют [их], и понятно почему — это сложная проблема с водителями, она всех касается, и в том числе нас. Никто не хочет заниматься переработкой, хотя это безвыходная ситуация. Если мы будем работать по нормативам, то мы не будем перевозить и половину [своих пассажиров]. Это проблема сейчас основная. Кадровый голод касается всех, но у нас, к сожалению, сам по себе спрос на кадры очень сложный. То есть работать водителем, слесарем никто не идет. Молодые люди хотят зарабатывать на доставке живые деньги сегодня и сейчас, никто не хочет примерно те же деньги зарабатывать тяжелым трудом, — посетовали на предприятии.

Большая часть водителей — мигранты, однако из-за проблемы с длительностью их оформления они часто находят другое место работы.

— Сначала каждому назначают очередь на сдачу экзамена по русскому языку. Обычно запись на полтора-два месяца вперед, и он должен здесь на что-то жить. Мы предоставляем общежитие и понимаем, что он должен жить бесплатно, пока не получил работу. Но пока он живет в этих условиях, находит себе какую-нибудь подработку и потом уже окунается туда с головой. В результате мы привозим кадры, все делаем для этого, а они у нас растекаются, — рассказали в «Метроэлектротрансе».

За текущее лето казанское МУП «Метроэлектротранс» также полностью откажется от кондукторов в городских трамваях и троллейбусах.