Чемпионат мира по хоккею 2024 года пройдет без сборных России и Белоруссии

С 10 мая по 28 мая в чешских городах Прага и Острава пройдет 87-й чемпионат мира по хоккею. В турнире примут участие 16 команд, которые разделены на две группы по восемь сборных.

Чехия уже дважды становилась хозяйкой хоккейного чемпионата мира — в 2004 и 2015 годах. На последнем из них сборная России завоевала серебряные медали, проиграв в решающем матче канадцам со счетом 1:6.

В этом году в чемпионате не примут участия сборные России и Беларуси. Впервые команды были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года из-за обострения ситуации на Украине, а затем Международная федерация хоккея на льду продлила дисквалификацию до конца сезона-2023/24.

По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, а две последние сборные отправятся во второй дивизион. В 2025 году их места займут команды Венгрии и Словении.

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Олег Исаков