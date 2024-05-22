Сегодня в Казани до 20 градусов тепла, местами возможен дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +18 °С до +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем +16..+21 °С.

Напомним, аномальные скачки температуры, наблюдаемые в Татарстане, скоро сменит стабильная теплая погода, а повышение среднесуточных показателей температуры начнется с выходных.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин