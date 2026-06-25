Дожди ожидаются в Татарстане до конца недели

Республика будет находиться в зоне атмосферных фронтов очередного циклона

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни, 26—28 июня, на преобладающей территории Татарстана ожидаются дожди. Республика будет находиться в зоне атмосферных фронтов очередного циклона, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Днем 26 июня и ночью 27 июня дожди местами сильные. Температура ночью составит от +8 до +14 градусов, днем от +15 до +21 градуса. 26 июня на востоке потеплеет до +23 градусов. 28 июня дневные температуры еще немного понизятся и составят от +14 до +19 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели, в Татарстане по-прежнему будет дождливая погода. Температурный фон — от +18 до +23 градусов.

Напомним, во вторник в Казани выпало порядка четверти месячной нормы осадков. Для устранения подтоплений и очистки ливневой канализации было задействовано 15 аварийных бригад.

Галия Гарифуллина