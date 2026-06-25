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Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Казани вновь закрыли на прием и выпуск воздушных судов

17:23, 25.06.2026

Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации

Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Казани вновь закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Фото: Реальное время

Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Казани вновь закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты сегодня уже закрывали: ограничения в воздушных гаванях Нижнекамска и Казани отменили около 9:00, Бугульмы — в районе 12:00. Угроза атаки БПЛА действовала утром в шести городах Татарстана.

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