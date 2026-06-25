Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Казани вновь закрыли на прием и выпуск воздушных судов
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации
Аэропорты Бугульмы, Нижнекамска и Казани вновь закрыли на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Аэропорты сегодня уже закрывали: ограничения в воздушных гаванях Нижнекамска и Казани отменили около 9:00, Бугульмы — в районе 12:00. Угроза атаки БПЛА действовала утром в шести городах Татарстана.
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