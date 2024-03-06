Количество брокерских счетов на Мосбирже в феврале выросло на 500 тысяч

Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, в феврале 2024 года достигло 30,7 млн. За месяц оно увеличилось на 500 000. Количество открытых счетов выросло до 54,3 млн, сообщает биржа.

Сделки на Мосбирже в феврале заключали 4,1 млн инвесторов — это максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля частных лиц в объеме торгов акциями составила 76%, облигациями — 33%, на срочном рынке — 62%.

В отчетном месяце количество ИИС составило 5,8 млн. Оборот по ним достиг 221,7 млрд рублей. В структуре оборота 75% — это сделки с акциями, 11% — с облигациями, 14% — с паями фондов.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в феврале были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,7% и 7,2% соответственно), а также акции «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

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Артем Гафаров