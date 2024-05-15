Минниханов и Бердымухамедов встретились с директором Мариинского театра в Казанском Кремле

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках XXIII Московского Пасхального фестиваля в Казани проходят выступления выдающихся музыкантов. Художественный руководитель и директор Государственного академического Мариинского театра, генеральный директор Государственного академического Большого театра России Валерий Гергиев выступил перед публикой в Татарстане.



На прогулке по Казанскому кремлю маэстро встретились с Рустамом Миннихановым, президентом Республики Татарстан, и Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана. Рустам Минниханов поблагодарил Валерия Гергиева за внимание к республике и возможность насладиться выступлениями выдающихся солистов и музыкальных коллективов.

Гурбангулы Бердымухамедов пригласил маэстро с гастролями в Туркменистан. Валерий Гергиев выразил благодарность за внимание и поделился, что всегда с удовольствием приезжает в Татарстан. Он подчеркнул, что Пасхальный фестиваль с каждым годом вызывает все больший интерес у публики.

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Рената Валеева