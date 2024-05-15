В Казань прибыл лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов
В международном аэропорту Казани председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.
Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в мероприятиях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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