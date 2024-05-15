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В Казань прибыл лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов

17:15, 15.05.2024
В Казань прибыл лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В международном аэропорту Казани председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова встретил раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики.

Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в мероприятиях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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Рената Валеева
Общество

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