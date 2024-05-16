В Казани временно изменится схема движения автобусов №74

Фото: Максим Платонов

В Казани с 20 мая временно изменится схема движения общественного транспорта. Это касается автобусов №74, следующих по маршруту «ДВВС — 10-й микрорайон».

Изменения связаны со строительством тепловода на улице 2-й Туринской. Теперь в прямом направлении автобусы будут следовать по схеме: Оренбургский тракт — улица Танковая — улица Хусаина Мавлютова — улица Братьев Касимовых — улица Карбышева — улица Профессора Камая — улица Хусаина Мавлютова — проспект Победы и далее по маршруту.

Обратно автобусы будут ехать по следующей схеме: улица Хусаина Мавлютова — улица Профессора Камая — улица Карбышева — улица Братьев Касимовых — улица Хусаина Мавлютова — улица Танковая и далее по маршруту.

Расписание движения автобусов не изменится.

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Рената Валеева