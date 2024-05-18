Вторичный авторынок России продолжает расти третий месяц подряд

Фото: Максим Платонов

В апреле 2024 года россияне приобрели 509,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 1,5% больше, чем в марте, и на 2,8% — по сравнению с апрелем 2023 года, сообщают эксперты агентства «Автостат».

Специалисты отмечают, что вторичный авторынок второй месяц подряд преодолевает барьер в полмиллиона единиц. Апрельский результат стал максимальным с сентября 2023 года. Тогда объем рынка подержанных автомобилей достиг пика и составил 551,3 тыс. единиц. После этого он начал снижаться и достиг минимума в январе 2024-го (324,7 тыс. шт.). Затем начался рост, который привел к нынешнему результату.

Если рассматривать итоги четырех месяцев текущего года, то рынок автомобилей с пробегом пока находится «в минусе». За этот период россияне приобрели 1,74 млн подержанных машин, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Недавно правительственная комиссия одобрила законопроект, который существенно ужесточает наказание за сокрытие государственных регистрационных знаков на автомобилях. Теперь за такое нарушение водителям может грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

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Рената Валеева