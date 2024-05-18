Минниханов и Хуснуллин приняли участие в XIV Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей

Сегодня в Казани на площадке «Казан Экспо» прошел XIV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В работе пленарного заседания приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин и другие религиозные деятели России.



Председатель национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поблагодарил делегатов за внимание и поддержку форума. Он отметил, что эта площадка позволяет обсудить развитие религии ислам в современной России и другие актуальные вопросы, связанные с деятельностью мусульманских приходов. Василь Шайхразиев также подчеркнул, что совместными усилиями реализуются важные задачи в различных точках страны. Одна из них — помощь пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.

Рустам Минниханов отметил, что Россия ведет большую работу с исламским миром, активно сотрудничает по целому ряду направлений. Он также выразил благодарность Марату Хуснуллину за огромную поддержку при организации мероприятия. взято с сайта tatarstan.ru

Раис республики также выразил отдельную благодарность религиозным деятелям за их вклад в сохранение родного языка, национальной культуры и традиций. Затем Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград.



Напомним, вчера на площадке KazanForum обсуждали развитие исламского банкинга. Участникам встречи озвучили предварительные итоги эксперимента по партнерскому финансированию, который 9 месяцев проходит на территории четырех субъектов страны: в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне.

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Рената Валеева