Олимпийской чемпионке Алине Загитовой исполнилось 22 года

Фото: Динар Фатыхов

18 мая свой день рождения отмечает российская фигуристка-одиночница Алина Загитова. Первой и пока единственной в истории России спортсменке, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании, исполнилось 22 года.

Напомним, в Казани построят школу Алины Загитовой. Строительство на улице Портовой начнется летом 2024 года и будет длиться около года, сообщал глава Минспорта РТ ранее. На территории школы планируется ледовая арена, залы для хореографии и тренировок, кафе, раздевалки и помещение для пресс-конференций.

В школе смогут заниматься одаренные фигуристы бесплатно или на льготных основаниях



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Рената Валеева