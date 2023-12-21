На строительство школы Алины Загитовой в Казани понадобится около года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой будет строиться в Казани около года. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Сейчас ведется вопрос по подготовке документов и проектированию. Этот вопрос небыстрый, может затянуться на пару месяцев. При идеальном раскладе стройка начнется и закончится в следующем году. После завершения проектирования решится вопрос финансирования, — передает его слова пресс-служба мэрии.

Помимо ледовой арены в школе появятся залы для хореографии и тренировок, кафе, раздевалки и помещение для пресс-конференций. При этом окончательного плана все еще нет. Не исключено, что в проект введут поправки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, первый заместитель министра спорта Татарстана Халил Шайхутдинов ранее допускал, что строительство школы могут завершить к лету 2024 года. В свою очередь, Владимир Леонов говорил о том, что строительство объекта можно закончить за шесть-семь месяцев.



Алина Загитова хочет работать тренером в своей школе. Она говорила о планах популяризировать в стране фигурное катание и передать свои навыки нуждающимся в этом детям.



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Айрат Назипов