Журнал Forbes назвал тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Фото: Татьяна Демина

Журнал Forbes назвал тройку самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В тройку лидеров рейтинга попали футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, гольфист Джон Рам. Об этом сообщает РИА Новости.

Список спортсменов возглавил португальский футболист Криштиану Роналду. В настоящее время спортсмен выступает за ФК «Аль-Наср», где в течение года смог заработать $260 млн. На втором месте оказался гольфист Джон Рам с заработком $218 млн. Тройку лидеров замкнул аргентинский нападающий Лионель Месси, который в настоящее время выступает за «Интер Майами». Заработок футболиста за год составил $135.

Напомним, в начале года на совместном заседании Комитета ГС РТ по бюджету, налогам и финансам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по бюджету, налогам и финансам заявил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов сообщил, что самый лучший тренер в республике на сегодняшний день получает за свою работу 225 тысяч рублей в месяц.

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Разиль Самигуллин