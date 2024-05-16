В Татарстане в ближайшие дни ожидается температура до +20˚

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в оставшиеся дни недели ожидается до +20˚. В последние дни под влиянием антициклона, сместившегося с севера, отмечалась холодная и сухая погода. Среднесуточная температура воздуха отставала от нормы на 5–8 градусов. Ночные температуры опускались до -6˚, а дневные составляли всего +11˚. Вчера воздух прогрелся до +14˚.

Сегодня днем влияние антициклона на погоду в республике сохраняется, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +19˚.

Однако в предстоящие сутки погода изменится. Ночью температуры воздуха составят 0..+5˚, на крайнем западе до +9˚, в южных и восточных районах местами заморозки в воздухе и на почве до -2˚. Атмосферное давление сохранится. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Завтра максимальные температуры воздуха ожидаются +12..+17˚, на юге и востоке республики до +20˚. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В субботу, 18 мая, ночью с уходящим фронтом еще будет отмечаться небольшой дождь. Днем на республику начнет распространять влияние очередной антициклон. Вероятность осадков в этот период небольшая. Температуры составят ночью +3..+8, днем от +11 до +16˚.

Воскресенье, 19 мая, пройдет под влиянием центральной части антициклона. Будет малооблачно и без осадков. Минимальные температуры воздуха ночью 0..+5˚, на почве местами возможны заморозки до -2˚. Максимальные температуры воздуха днем +13..+18˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели погода в регионе будет по-прежнему формироваться под влиянием малооблачного антициклона. В ночные часы прогнозируется +1..+7˚, днем температуры повысятся до +20˚ и выше.

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Рената Валеева